Минфин США: Потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий
Потолок цен на нефть из России пока работает в соответствии с ожиданиями США. Рб этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
«Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва является значимым поставщиком», — цитирует РИА Новости главу американского Минфина.
Йеллен отметила, что потолок цен на нефть – политика, которая начала действовать совсем недавно, пишет РИА ФАН. Однако пока «все хорошо».
На минувшей неделе вступило в силу решение стран Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть. Стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит введут страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля 2023 года. По словам президента России Владимира Путина, РФ не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть, сообщает телеканал «360». Тем не менее, Москва в скором времени объявит об ответных мерах на ограничения Запада.
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