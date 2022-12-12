Минфин США: Потолок цен на нефть из России работает в рамках ожиданий

«Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва является значимым поставщиком», — цитирует РИА Новости главу американского Минфина.

Йеллен отметила, что потолок цен на нефть – политика, которая начала действовать совсем недавно, пишет РИА ФАН. Однако пока «все хорошо».

На минувшей неделе вступило в силу решение стран Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть. Стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит введут страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля 2023 года. По словам президента России Владимира Путина, РФ не столкнется с потерями из-за попыток установить потолок цен на нефть, сообщает телеканал «360». Тем не менее, Москва в скором времени объявит об ответных мерах на ограничения Запада.

