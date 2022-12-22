Путин уточнил дату ответа на потолок цен на нефть

Российский лидер Владимир Путин уточнил дату подписания закона, предусматривающего ответные меры на принятие потолка цен на нефть из России. По словам президента, это случится 26 или 27 декабря. По данным агентства ТАСС, меры будут предупредительными.

Новак: Потолок цен на российскую нефть неприемлем

Путин отметил, что Россия не понесла никаких потерь от установленного западными странами лимита цен на нефть. Однако глава государства подчеркнул, что введение ограничений на цену и газа, и нефти «ни к чему хорошему не приведет». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Напомним, что потолок цен на нефть, введенный государствами G7, ЕС, Норвегией и Австралией, вступил в силу 5 декабря и составляет 60 долларов за баррель. Под его действие попал транзит российской нефти в третьи страны. Также предполагаются ограничения по предоставлению услуг организациями из стран, принявших данные меры. Отмечается, что западные корпорации играют значительную роль в сфере страхования и перевозок.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что об ответе России на потолок цен на нефть объявят после завершения работы над соответствующим документом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СанкцииЗаконЦены На НефтьВладимир Путин
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