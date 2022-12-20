«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн», — цитирует Токарева ТАСС.

По словам главы «Транснефти», Германия также подала заявку на первый квартал, при этом Токарев не уточнил объемы топлива, отмечает телеканал «360».

Ранее Германия анонсировала полный отказ от российской нефти к концу 2022 года. В свою очередь, Польша призвала страны Евросоюза как можно быстрее отказаться от нефти из России, напоминает Ura.ru.

