«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год

Компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти на декабрь, следующий год и первый квартал 2023 года. Об этом заявил президент «Транснефти» Николай Токарев.

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«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тыс. тонн», — цитирует Токарева ТАСС.

По словам главы «Транснефти», Германия также подала заявку на первый квартал, при этом Токарев не уточнил объемы топлива, отмечает телеканал «360».

Ранее Германия анонсировала полный отказ от российской нефти к концу 2022 года. В свою очередь, Польша призвала страны Евросоюза как можно быстрее отказаться от нефти из России, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ГерманияПольшаНефть
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