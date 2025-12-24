Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X запрет на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.
Он задался вопросом: «Вау, значит, Урсула "Pfizer" фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список цензоров, которым запрещён въезд в США?». Его шутка последовала после заявления американского госсекретаря Марко Рубио, который не стал раскрывать имён подвергнутых ограничениям лиц.
Ранее Фон дер Ляйен призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
