В Госдуме заявили, что перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что вероятность сохранения бесперебойной работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) крайне мала, сообщает РИА Новости.
По его словам, если текущая ситуация сохранится, то шансы на корректное функционирование сервиса «стремятся к нулю». Парламентарий также охарактеризовал реакцию компании на замедление работы её приложения в РФ как неконструктивную, подчеркнув, что в России речь идёт не о запретах, а о единых для всех требованиях соблюдения законодательства.
Ранее WhatsApp заявил, что намерен бороться за свою аудиторию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
