В Госдуме заявили, что перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю

По его словам, если текущая ситуация сохранится, то шансы на корректное функционирование сервиса «стремятся к нулю». Парламентарий также охарактеризовал реакцию компании на замедление работы её приложения в РФ как неконструктивную, подчеркнув, что в России речь идёт не о запретах, а о единых для всех требованиях соблюдения законодательства.

Ранее WhatsApp заявил, что намерен бороться за свою аудиторию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

