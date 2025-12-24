«Лиза Алерт»: Семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за погоды

По его словам, это произошло, когда они были в районе горного массива. При этом он оговорился, что на это указывают косвенные данные. Отмечается, что весь поиск сосредотачивали именно там.

Ранее стало известно, что пропавшая осенью 2025 года в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой девочкой, могла стать жертвой преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

