«Лиза Алерт»: Семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за погоды

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла оказаться в критической ситуации из-за резкого изменения погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя «Лиза Алерт» Григория Сергеева.

Стало известно о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых

По его словам, это произошло, когда они были в районе горного массива. При этом он оговорился, что на это указывают косвенные данные. Отмечается, что весь поиск сосредотачивали именно там.

Ранее стало известно, что пропавшая осенью 2025 года в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой девочкой, могла стать жертвой преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

