Шохин: Иностранные компании планируют возвращаться в Россию
Регистрация брендов в России иностранными компаниями носит двойной характер, сообщают «Известия» со ссылкой на президента РСПП Александра Шохина.
По его словам, это стратегический шаг, за которым стоят два мотива: защита интеллектуальной собственности от недобросовестного использования и «столбление» места для потенциального возвращения на рынок. Однако, по оценке Шохина, ждать скорого возвращения иностранных игроков не стоит — этому препятствуют политические факторы.
Текущий период должен стать для российского бизнеса окном возможностей для реализации инвестиционных программ и наращивания конкурентоспособности, ключом к которой является способность экспортировать.
Отдельно Шохин затронул тему диалога с западными партнерами, сообщив, что РСПП поддерживает неформальные контакты с американским бизнесом, стремясь минимизировать его уход из России.
Он также отметил, что инвестиции в российскую экономику демонстрируют негативную динамику: текущее сокращение в 2026 году грозит перерасти в падение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мелони в рождественском поздравлении заявила, что 2026 год будет более тяжелым
- Шохин: Иностранные компании планируют возвращаться в Россию
- Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года
- «Лиза Алерт»: Семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за погоды
- В Госдуме заявили, что перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю
- МИД РФ: Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело
- Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
- Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы
- СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год
- Постпред США при НАТО: Стороны обсуждают четыре итоговых документа по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru