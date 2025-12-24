Шохин: Иностранные компании планируют возвращаться в Россию

По его словам, это стратегический шаг, за которым стоят два мотива: защита интеллектуальной собственности от недобросовестного использования и «столбление» места для потенциального возвращения на рынок. Однако, по оценке Шохина, ждать скорого возвращения иностранных игроков не стоит — этому препятствуют политические факторы.

Текущий период должен стать для российского бизнеса окном возможностей для реализации инвестиционных программ и наращивания конкурентоспособности, ключом к которой является способность экспортировать.

Отдельно Шохин затронул тему диалога с западными партнерами, сообщив, что РСПП поддерживает неформальные контакты с американским бизнесом, стремясь минимизировать его уход из России.

Он также отметил, что инвестиции в российскую экономику демонстрируют негативную динамику: текущее сокращение в 2026 году грозит перерасти в падение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

