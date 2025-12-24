В приморском Уссурийске произошло два взрыва

Два взрыва прогремели в Уссурийске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

«По данным Антитеррористической комиссии Приморья рано утром в Уссурийске в районе переулка Западный произошло два хлопка», – рассказали власти.

Специальные и экстренные службы оцепили район, где произошло ЧП. Обошлось без повреждений или пострадавших.

Позднее стало известно, что взрывы произошли из-за воспламенившегося и сдетонировавшего сварочного оборудования, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в Москве два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля.

