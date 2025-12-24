«Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — следует из праздничного заявления. Также премьер-министр посоветовала «правильно отдохнуть» в предстоящие праздники.

Ранее правительство премьера Италии Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки средств и напряженности в правящей коалиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

