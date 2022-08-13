Эксперты объяснили пользу плавающего курса рубля
Из-за укрепления курса рубля на фоне действия антироссийских санкций падают доходы экспортных компаний, номинированных в национальной валюте. В ЦБ РФ заявили, что российская экономика переходит к новому равновесию, при котором фиксация валютного курса может оказаться вредной, пишут «Известия».
По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, плавающий валютный курс лучше всего позволяет защитить экономику от внешних факторов и стабилизировать ее, предотвратив жесткие финансовые кризисы.
По мнению экспертов, плавающий курс даст возможность экспортерам и импортерам гибко реагировать на новые условия на глобальных рынках.
«При плавающем курсе национальная валюта быстро адаптируется к изменениям на мировых рынках — то есть при возникновении мировых кризисов нацвалюта снижается, поддерживая экспортеров и компании, которые конкурируют с импортом на внутреннем рынке. Таким образом, внешний негативный экономический эффект для отечественной экономики смягчается и снижаются риски для финансовой стабильности страны. Также плавающий курс позволяет ЦБ проводить независимую денежно-кредитную политику и справляться с инфляцией», — пояснила глава направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вопрос с курсом рубля решится естественным путем, когда в США укрепится доллар, а цены на нефть упадут, поэтому относительно создания системы предсказуемости курсообразования беспокоиться не стоит.
«С одной стороны Силуанов говорит о том, что надо вернуть бюджетное правило, которое стерилизует излишнюю валютную денежную массу. С ним все соглашаются, только никто не знает, как его вернуть. Потому что в России Центробанк по поручению Минфина не может скупать доллары и евро, потому что против него действуют санкции. Поэтому проблема: нужно покупать это все в юанях или золоте. А дальше Силуанов говорит: "Плавающий курс негативно влияет на бюджет". То есть, он этого не говорит вслух, но имеет в виду, что нужно отказаться от плавающего курса и перейти к прямому управлению курсом рубля», - объяснил он.
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