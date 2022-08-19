Аналитик предсказал дальнейшее укрепление рубля
Укреплению российской национальной валюты способствует покупка рубля экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Богдана Зварича.
По его словам, также поддержку нацвалюте оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению. Отмечается, что в текущих обстоятельствах рост предложения иностранной валюты приведет к дальнейшему ослаблению доллара до уровня чуть ниже 55 рублей.
Цены на углеводороды на фоне замедления мировой экономики могут рухнуть, стоимость нефти тоже может пойти вниз, в такой ситуации рубль без механизмов бюджетного правила и без поддержки может быстро обвалиться, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
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