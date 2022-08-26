Эксперт рассказал, что будет с рублем в 2023 году

В 2023 году на курс российской национальной валюты окажут давление новые факторы, среди которых — восстановление импорта, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Юрия Кравченко.

Аналитик: тенденция ослабления рубля осенью может усилиться

По его словам, также колебанию рубля поспособствуют дальнейшее смягчение процентной политики Центробанка России, настроения глобальных инвесторов. Кравченко напомнил, что интерес к российскому валютному рынку значительно сократился из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.

Кроме того, со следующего года начнется реализация ключевого риска для рубля — сокращения экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Все это в долгосрочном периоде будет усиливать давление на нацвалюту.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время курс и доллара, и евро составит 62–64 рубля. Однако в течение осени может достигнуть показателей начала 2022 года - 70–80 рублей.

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