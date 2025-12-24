Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года
С 1 января 2026 года в России запустят механизм оплачиваемых больничных для самозанятых граждан, сообщает «Прайм».
Как заявил директор практики «Организационное развитие» КСК Групп Михаил Меркулов, для этого им нужно будет заключить добровольный страховой договор. Программа будет работать по двум тарифам: ежегодный взнос в 35 или 50 тысяч рублей.
Взамен, в период нетрудоспособности, самозанятый сможет получать 1344 или 1920 рублей в день. Выплата станет доступной после полугода уплаты страховых взносов.
Как отметил депутат Госдумы Станислав Наумов, инициатива призвана стать стимулом для самозанятых к официальному взаимодействию с фондами социального страхования.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мелони в рождественском поздравлении заявила, что 2026 год будет более тяжелым
- Шохин: Иностранные компании планируют возвращаться в Россию
- Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года
- «Лиза Алерт»: Семья Усольцевых оказалась в критической ситуации из-за погоды
- В Госдуме заявили, что перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю
- МИД РФ: Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело
- Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
- Два сотрудника ДПС пострадали в результате взрыва автомобиля на юге Москвы
- СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год
- Постпред США при НАТО: Стороны обсуждают четыре итоговых документа по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru