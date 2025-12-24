Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года

С 1 января 2026 года в России запустят механизм оплачиваемых больничных для самозанятых граждан, сообщает «Прайм».

Сколько заплатят самозанятые за возможность пойти на больничный

Как заявил директор практики «Организационное развитие» КСК Групп Михаил Меркулов, для этого им нужно будет заключить добровольный страховой договор. Программа будет работать по двум тарифам: ежегодный взнос в 35 или 50 тысяч рублей.

Взамен, в период нетрудоспособности, самозанятый сможет получать 1344 или 1920 рублей в день. Выплата станет доступной после полугода уплаты страховых взносов.

Как отметил депутат Госдумы Станислав Наумов, инициатива призвана стать стимулом для самозанятых к официальному взаимодействию с фондами социального страхования.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
