Самозанятые смогут получить оплачиваемый больничный с 2026 года

Как заявил директор практики «Организационное развитие» КСК Групп Михаил Меркулов, для этого им нужно будет заключить добровольный страховой договор. Программа будет работать по двум тарифам: ежегодный взнос в 35 или 50 тысяч рублей.

Взамен, в период нетрудоспособности, самозанятый сможет получать 1344 или 1920 рублей в день. Выплата станет доступной после полугода уплаты страховых взносов.

Как отметил депутат Госдумы Станислав Наумов, инициатива призвана стать стимулом для самозанятых к официальному взаимодействию с фондами социального страхования.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


