МИД РФ: Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело

Как заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, возобновление прямых рейсов Москва–Вашингтон, заблокированных в 2022 году, является давно назревшим шагом, который наглядно показал бы улучшение диалога.

Дипломат отметил, что эти санкции нанесли удар по самим США, лишив их авиакомпании доступа к российскому воздушному пространству и подорвав их международную конкурентоспособность, что уже вызывает открытую озабоченность американского делового сообщества.

Российская сторона выразила готовность к немедленному деполитизированному обсуждению технических деталей возобновления полётов.

Ранее стало известно, что Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

