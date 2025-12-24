МИД РФ: Возобновление авиасообщения между Россией и США давно назрело
МИД России заявил о практической бессмысленности и контрпродуктивности авиационных ограничений со стороны США, сообщают «Известия».
Как заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, возобновление прямых рейсов Москва–Вашингтон, заблокированных в 2022 году, является давно назревшим шагом, который наглядно показал бы улучшение диалога.
Дипломат отметил, что эти санкции нанесли удар по самим США, лишив их авиакомпании доступа к российскому воздушному пространству и подорвав их международную конкурентоспособность, что уже вызывает открытую озабоченность американского делового сообщества.
Российская сторона выразила готовность к немедленному деполитизированному обсуждению технических деталей возобновления полётов.
Ранее стало известно, что Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
