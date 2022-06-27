«Больше подработок – меньше расходов»: Как санкции изменили работодателей
Представители отрасли и эксперты рассказали НСН, на каких условиях подбирают работников в новых реалиях и что изменилось в компаниях с приходом санкций.
Санкции и ограничения сильно ударили по российскому рынку труда. Работодатели все чаще стали искать сотрудников на неполную занятость, чтобы уменьшить затраты на зарплату. При этом эксперты уверены, что бизнес будет искать именно строителей, работников сфер логистики и IT.
Так, управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что весной количество вакансий по подработке возросло в два раза, чаще всего ищут сотрудников для автобизнеса, продаж и сферы логистики. При этом он указал, что число вакансий в IT-сфере в июне увеличилось на 32% по сравнению с маем.
«В сфере IT мы фиксируем рост — на середину июня на платформе число вакансий в отрасли увеличилось на 32% по сравнению с прошлым месяцем. Также весной этого года в 2 раза возросло количество вакансий по подработке. Чаще всего работодатели искали сотрудников на неполную занятость для автомобильного бизнеса (в 3,5 раза), продаж (в 3 раза) и логистики (в 2,5 раза). Соискательская активность за этот же период возросла в 1,5 раза. Заметнее всего она увеличилась в сфере управления персоналом (в 2 раза) и продаж (в 1,5)», - сказал Кумпель.
В свою очередь заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил данные Артема Кумпеля о том, что в России увеличивается количество вакансий для IT-специалистов. При этом он отметил, что вакансии на неполную занятость в автобизнесе, продажах и логистике свидетельствуют о приспособлении работодателей к санкциям.
«Думаю, что как говорит Артем Кумпель, так и сеть. Сейчас идет нехватка IT-специалистов, так как огромное количество уехало из России. IT-специалисты – это самая мобильная категория рабочей силы. То, что есть вакансии на неполную занятость – это говорит о том, что российский рынок труда приспосабливается к шоку обычным стандартным для себя способом. Так он вел себя в 90-е годы и во время коронакризиса. Это абсолютно стандартный для российского рынка труда механизм приспособления. Он позволяет избегать высокой безработицы», - сказал Капелюшников.
Также он подчеркнул, что автобизнес и сфера продаж сильнее всего пострадали от санкций. Именно поэтому такие работодатели чаще начали применять практику трудоустройства сотрудников на неполный день.
«Те, кто пострадали сильнее всего, те и прибегают к этому (к трудоустройству на неполную занятость – прим. НСН). А пострадали те, кто зависит сильнее всего от комплектующих, каналы которых оказались перекрыты. Если производство в автобизнесе на 80% зависит от комплектующих из-за рубежа, а их потоки перекрыты, то, естественно, бизнес оказывается в кризисном положении. Нужно решать, как приспосабливаться к кризисной ситуации», - указал Капелюшников.
Со своей стороны, научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что работодатель на сегодняшний день чаще ищет сотрудников определенных сфер по неполной ставке в целях экономии на зарплате.
«Самое естественное для рыночной экономики – это экономия на заработной плате. Если берут на неполную ставку, то в этом случае у работодателя есть право не выплачивать взносы на страхование и так далее. Это элементарная экономия средств у работодателя на зарплате. Это главная причина, но не самая единственная. Экономика и рынок труда сейчас находятся в состоянии неопределенности. Хорошие работодатели находят нишу и ее надо быстро закрыть. Работника при этом надо искать также быстро. А найти того, кто бросит свою устойчивую работу и придет туда, где только все начинается, очень сложно. Временными работниками, которые ради подработки готовы на многое, эта проблема решается. Также многим людям нужно подзаработать. Это дополнительный доход», - объяснила она.
Также профессор прокомментировала данные Артема Кумпеля о том, что соискательская активность показывает рост в сфере продаж и управления персоналом. По ее словам, это объясняется тем, что таких сотрудников при кризисе работодатель увольняет в первую очередь.
«Многие компании, когда случился кризис, стали экономить. А экономят, прежде всего, на продажниках и эйчарах. Это естественно. С другой стороны, работодателю в тяжелых условиях, конечно, нужен хороший специалист по персоналу. Таких грамотных специалистов найти достаточно сложно», - указала Колосова.
Кроме того, она выразила мнение, что в ближайшем будущем в России будут востребованы врачи и инженеры. По ее словам, бизнес будет искать именно таких специалистов.
«Отраслевая структура Росси безумно сложная и огромная. Там и добывающие отрасли… Совершенно очевидно, что будут нужны сезонные работники в сельское хозяйство. Это нормальная сезонная миграция. Что касается фундаментального, то нужно становиться врачом или инженером», - добавила профессор.
Так, управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель также отметил, что число открытых вакансий на платформе «Авито Работа» увеличилось на 6% по сравнению с апрелем. Таким образом, в топ-3 вошли «Строительство» (+17%), «Туризм, рестораны» (+17%) и «Искусство, развлечения» (+16%). Согласно данным, медианная зарплата по всем группам массовых профессий в мае по России составила 37 тысяч рублей.
При этом директор платформы рассказал, что в первой половине июня работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов — количество таких вакансий увеличилось на 57%. А соискательская активность со стороны молодежи выросла на 51%. Медианная зарплата для студентов в июне, так же, как и для строителей, составила 37 тысяч рублей.
Исходя из санкционных ограничений, отметил Кумпель, в ближайшем будущем обязательно будут востребованы работники в сфере строительства и логистики.
«Делать прогнозы по поводу дальнейшего развития рынка труда весьма сложно. Мы ожидаем, что будет растущий спрос на работников в сфере логистики ввиду необходимости выстраивать новые логистический партнерства и в сфере строительства — в России продолжается немалое количество масштабных строительных проектов. Кроме того, многие иностранные компании сейчас перестраивают бизнес-процессы, и для этого всегда требуются работники бэк-офиса — бухгалтерия, административная сфера, HR, юриспруденция», - резюмировал он.
Ранее, в мае, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что около 98 тысяч россиян находятся в простое, а порядка 110 тысяч — в формате неполной занятости. Министр подчеркивал, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет.
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