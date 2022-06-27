«Больше подработок – меньше расходов»: Как санкции изменили работодателей

Так, управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что весной количество вакансий по подработке возросло в два раза, чаще всего ищут сотрудников для автобизнеса, продаж и сферы логистики. При этом он указал, что число вакансий в IT-сфере в июне увеличилось на 32% по сравнению с маем.

«В сфере IT мы фиксируем рост — на середину июня на платформе число вакансий в отрасли увеличилось на 32% по сравнению с прошлым месяцем. Также весной этого года в 2 раза возросло количество вакансий по подработке. Чаще всего работодатели искали сотрудников на неполную занятость для автомобильного бизнеса (в 3,5 раза), продаж (в 3 раза) и логистики (в 2,5 раза). Соискательская активность за этот же период возросла в 1,5 раза. Заметнее всего она увеличилась в сфере управления персоналом (в 2 раза) и продаж (в 1,5)», - сказал Кумпель.

В свою очередь заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил данные Артема Кумпеля о том, что в России увеличивается количество вакансий для IT-специалистов. При этом он отметил, что вакансии на неполную занятость в автобизнесе, продажах и логистике свидетельствуют о приспособлении работодателей к санкциям.