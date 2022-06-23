Microsoft свернет свой бизнес в России
Microsoft постепенно сократит своё представительство в России до тех пор, пока там почти ничего не останется, заявил президент компании Брэд Смит, сообщают РИА Новости. Вместе с тем Смит обещал оказать поддержку российским сотрудникам.
До этого в компании назвали «правительственным предписанием» запрет на скачивание на территории РФ и Белоруссии операционных систем Windows 10 и 11. Из-за этого российским и белорусским пользователям приходится обходить данное ограничение только с помощью VPN-сервисов.
Ранее Microsoft заявила о значительном сокращении деятельности в России.
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