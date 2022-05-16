СМИ: Многие компании в РФ подняли зарплаты сотрудникам

Многие российские предприятия проиндексировали зарплаты своих сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опросы крупных компаний.



По данным агентства, в «Лаборатории Касперского» все же осуществили запланированную заранее индексацию и увеличили выплаты на 20%. Кроме того, таким же образом поступило ОАО РЖД.

«В 2022 году ОАО "РЖД" в соответствии с коллективным договором уже дважды индексировало зарплаты сотрудникам — на 4,2% с 1 марта и на 5% с 1 мая», подчеркнули в пресс-службе компании.

При этом инфляция в России достигла 17,83%, хотя в апреле рост цен несколько замедлился. Центробанк ранее отмечал, что многие работодатели не готовы поднимать зарплаты из-за экономической нестабильности. По данным ЦБ, отказ от повышения зарплат позволяет бизнесу «сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы».

Россиян ждет в этом году беспрецедентная инфляция, а экономику - перестройка банковского сектора и открытие производств с нуля. «Трансформация экономики» будет проходить на фоне дефолта и стагфляции, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

