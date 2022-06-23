Роструд заявил, что уходящие из России компании не нарушают права работников
Уходящие с российского рынка иностранные компании не нарушают трудовые права работников. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков на совещании в прокуратуре Алтайского края.
По его словам, компании полноценно платят сотрудникам за простой. При этом если они хотят сократить работников, то предупреждают об этом заранее и выплачивает серьезные суммы.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что после начала спецоперации на Украине россияне стали чаще искать работу.
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