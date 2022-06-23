Роструд заявил, что уходящие из России компании не нарушают права работников

По его словам, компании полноценно платят сотрудникам за простой. При этом если они хотят сократить работников, то предупреждают об этом заранее и выплачивает серьезные суммы.

Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что после начала спецоперации на Украине россияне стали чаще искать работу.

