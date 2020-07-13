ВЦИОМ: 63% россиян одобрили повышение НДФЛ для «богатых»

Большинство россиян поддерживают предложение президента РФ повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% со следующего года для физлиц с доходом выше 5 миллионов рублей в год, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что 73% респондентов осведомлены об этой инициативе.

Идею поддерживают 63% опрошенных, причём среди хорошо информированных поддержка ещё выше — 79%. Почти каждый пятый (22%) заявил, что ему этот вопрос безразличен, вариант «скорее не поддерживаю» выбрали 12%.

В качестве причин поддержки респонденты высказывают мнение, что богатые должны платить больше (30%), 19% отмечают, что средства пойдут на помощь детям. 28% ждут положительного эффекта от повышения подоходного налога для «богатых», 24% - нейтрального эффекта.

Примечательно, что треть россиян (31%) и вовсе считают, что такого повышения НДФЛ недостаточно.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что считает такое избирательное повышение налога «нравственно оправданной» мерой, пишет «Газета.ру». Он надеется, что это поможет преодолеть имущественное расслоение в обществе.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 24 июля обеспечить принятие поправки о повышении НДФЛ до 15% для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей, передаёт RT.

