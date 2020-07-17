Павел Астахов допустил дальнейшее повышение НДФЛ для всех россиян
Большинство опрошенных россиян поддерживают повышение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходами больше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН допустил, что повышение НДФЛ в России может продолжиться и достичь общеевропейского уровня налогообложения.
«Очевидно, что повышение НДФЛ – мера вынужденная и необходимая для поддержания бюджетных обязательств. И само по себе повышение на 2 процента по-прежнему не является критичным. Россияне все еще платят самые низкие подоходные налоги. Главным вопросом остается стабильность налогового законодательства. И сейчас важно понять, не станет ли такое повышение не последним, и постепенно не достигнет ли общеевропейского уровня налогообложения», – прокомментировал он.
Кроме того, адвокат Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН раскритиковал предложение губернатора Курской области лишать премии подчиненных за орфографические ошибки.
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