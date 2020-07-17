Павел Астахов допустил дальнейшее повышение НДФЛ для всех россиян

Большинство опрошенных россиян поддерживают повышение НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан с доходами больше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН допустил, что повышение НДФЛ в России может продолжиться и достичь общеевропейского уровня налогообложения.