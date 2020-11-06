Новости за ночь: Эксперты ВШЭ предложили увеличить НДФЛ для состоятельных россиян
Неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые доходы корпораций должны облагаться более высоким налогом. Такую инициативу предложили экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Экономисты ВШЭ предлагают повысить ставку налога до 20-24% для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год. Также эксперты предлагают увеличить налог на прибыль до 24% или даже до 30% и установить эффективный инвестиционный вычет.
Отмечается, что благодаря современной внешнеэкономической ситуации вывод денег российскими физлицами и юрлицами за границу затруднен. Поэтому введение новых правил налогообложения не приведет к массовой миграции налогоплательщиков.
Госдума ранее приняла законопроект, предполагающий повышение налога на прибыль для состоятельных граждан. С 2021 года в России НДФЛ для налогоплательщиков с доходом более 5 миллионов рублей вырастет с 13 до 15%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru