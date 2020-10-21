Госдума РФ одобрила закон о повышении НДФЛ для богатых
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства России, предусматривающий увеличение налога на доходы физических лиц выше 5 миллионов рублей в год.
Ставка налога при годовых доходах больше указанной суммы поднимется до 15%.
Ранее президент России Владимир Путин выступал с инициативой отменить плоскую шкалу НДФЛ с 1 января 2021 года и повысить ставку на доходы выше 5 миллионов рублей в год до 15%. По словам президента, средства от повышения налога пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
По предварительным оценкам, поступления от повышения НДФЛ в 2021 году составят 60 миллиардов рублей, ещё через год — 64 миллиарда, в 2023 году — более 68 миллиардов в российской валюте.
Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроект — «один из бюджетообразующих законов», который позволит оказать поддержку и защиту нуждающимся категориям граждан.
Ко второму чтению законопроекта, запланированному на 10 ноября, комитет по бюджету и налогам уточнит, какие доходы подпадают под новые налоговые ставки. Госдума рассмотрит возможность сохранения прежней ставки НДФЛ в 13% при налогообложении страховых выплат и доходов от продажи любого имущества.
Также планируется определить порядок налогообложения для процентов по вкладам и остаткам на счетах российских банков для налоговых резидентов РФ и физлиц, не входящих в эту категорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru