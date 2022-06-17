«Говорят одно, а делают другое»: Татулова не поверила, что Путин защитит бизнес

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бизнесу необходимо активнее инвестировать в страну, потому что она обладает огромным потенциалом. Анастасия Татулова отметила, что как минимум для этого необходимо нормальное правовое регулирование.

«Не думаю, что у бизнеса сейчас есть другие привлекательные варианты, кроме как инвестировать в Россию. И, может быть, наконец-то перестанут выводиться деньги за границу так, как они выводились многие, долгие годы. Но для этого правительству надо обеспечить безопасность бизнеса, рентабельность, защиту этих инвестиций и неизменность правового регулирования. К сожалению, этого нет. Правила меняются постоянно, непредсказуемо и без всякого повода. Можно взять недавний закон, который лишил всех ювелиров с 1 января 2023 года возможности применять упрощенную систему налогообложения», - сказала Татулова.

По ее словам, рост отраслей экономики в стране будет лишь в том случае, если правительство проведет масштабную работу для нормального функционирования бизнеса. А сейчас, подчеркнула предприниматель, у бизнеса нет абсолютно никакого доверия к государству.