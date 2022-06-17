«Говорят одно, а делают другое»: Татулова не поверила, что Путин защитит бизнес
Правила для бизнеса в России меняются постоянно и без всякого повода - так не убедить предпринимателей инвестировать в Родину, заявила в эфире НСН Анастасия Татулова.
Правительство России должно обеспечить бизнесу защиту инвестиций и рентабельность дела, иначе инвесторы никогда не начнут полноценно вкладываться в страну, заявила экс-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бизнесу необходимо активнее инвестировать в страну, потому что она обладает огромным потенциалом. Анастасия Татулова отметила, что как минимум для этого необходимо нормальное правовое регулирование.
«Не думаю, что у бизнеса сейчас есть другие привлекательные варианты, кроме как инвестировать в Россию. И, может быть, наконец-то перестанут выводиться деньги за границу так, как они выводились многие, долгие годы. Но для этого правительству надо обеспечить безопасность бизнеса, рентабельность, защиту этих инвестиций и неизменность правового регулирования. К сожалению, этого нет. Правила меняются постоянно, непредсказуемо и без всякого повода. Можно взять недавний закон, который лишил всех ювелиров с 1 января 2023 года возможности применять упрощенную систему налогообложения», - сказала Татулова.
По ее словам, рост отраслей экономики в стране будет лишь в том случае, если правительство проведет масштабную работу для нормального функционирования бизнеса. А сейчас, подчеркнула предприниматель, у бизнеса нет абсолютно никакого доверия к государству.
«Сейчас мы имеем то, что говорят одно, а делают другое. Поэтому нельзя приказать предпринимателям или инвесторам вкладываться в страну. Предприниматель не очень просто устроен. Ему нужна рентабельность. Если рентабельности и безопасности инвестиций нет, и, если проще держать деньги в банке, то так они и будут делать. За этим всем должны следовать конкретные дела, это работа правительства. Если она будет проведена, то через какое-то время мы можем наблюдать рост отраслей. Но сейчас доверие у бизнеса к государству минимальное. И у бизнеса есть на это весомые основания. Предпринимателя могут преследовать, могут разорить. Это нужно менять и это не делается по щелчку пальцев, на это уйдут годы», - указала Татулова.
Также она прокомментировала предложение Путина об отмене большинства плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда. По словам Татуловой, вместо этого, чиновников, которые отвечают за все надзорные действия, лучше направить на обучение.
«Чтобы посыл Владимира Путина получил воплощение в реальность, нужно в контрольно-надзорной деятельности срочно изменить показатели эффективности чиновников. Нужно перевести всех на обучение, на профилактику, и на предотвращение инцидентов. Тогда система, пусть со скрипом, сложно, но начнет меняться», - сказала она.
Предприниматель также высказалась по поводу предложения главы государства о пересмотре оснований для ареста предпринимателей. Так, она подчеркнула, что проблема заключается именно в правоприменении законов и призвала ужесточить наказания тем органам, которые необоснованно сажают предпринимателей в СИЗО.
«Что касается статей за экономические преступления, тут есть проблемы и в законах, но, по большей части, проблема лежит в правоприменении. Например, до решения суда предприниматель не должен сидеть в СИЗО. Об этом говорят последние шесть лет без остановки. Но все ровно суды принимают такие решения. Надо ужесточить ответственность тем, кто принимает такие решения необоснованно. Надо понимать, что сейчас любая компания, где есть директор, юрист и бухгалтер, к сожалению, нашими следственными органами принимается как организованная преступная группировка», - резюмировала Татулова.
Правозащитники и бизнес-омбудсмен Борис Титов неоднократно критиковали правоохранительные органы за необоснованные, по их версии, уголовные преследования предпринимателей и избрание для них ареста в качестве меры пресечения. Как сообщала Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы, на май 2021 года до 15% лиц, содержащихся под стражей, являлись именно предпринимателями.
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