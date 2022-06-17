Путин призвал крупные российские компании инвестировать внутри страны

Так, глава государства привел в пример предпринимателей и купцов Российской империи. Кроме того, Путин отметил, что Россия обладает гигантским потенциалом, а инвестиции поддержат образование и университеты.



Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что российские инвесторы перестали вкладывать в отечественный рынок недвижимости.

