Путин призвал крупные российские компании инвестировать внутри страны

Крупные российские компании должны инвестировать в местные проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Так, глава государства привел в пример предпринимателей и купцов Российской империи. Кроме того, Путин отметил, что Россия обладает гигантским потенциалом, а инвестиции поддержат образование и университеты.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что российские инвесторы перестали вкладывать в отечественный рынок недвижимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФИнвестицииВладимир ПутинРоссия
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