Ефимов: Московский бизнес получил 160 млрд рублей льготных кредитов

Благодаря субсидиям правительства Москвы столичные бизнесмены получили более 160 миллиардов рублей льготных кредитов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, треть из них были оформлены промышленниками, а остальное – строительными компаниями.

Отмечается, что на поддержку промышленных предприятий и коммерческого строительства городом было выделено по десять миллиардов рублей.

«Эта сумма была выделена для компенсации части ставки по кредитам для предприятий, а ставка доведена до 9%», - добавил Ефимов.

Он считает, что такая ставка позволит предприятиям получить финансирование и развить свое производство.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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