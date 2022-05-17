МегаФон запустил сервис для поддержки предпринимателей
Клиенты МегаФона могут экономить до 50%. В поддержку бизнеса всероссийский оператор цифровых возможностей запустил новый сервис для предпринимателей – «МегаФон ПроБизнес». Партнеры компании предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.
Как рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, компания провела исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включила в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.
«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения. «МегаФон ПроБизнес» поможет малому и среднему бизнесу получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», - пояснила Талдыкина.
Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление подписки на антивирус «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса выступила платформа для мультиканального мониторинга ассортимента и цен конкурентов Metacommerce.
Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте https://probusiness.megafon.ru/ и оплатить её со счёта телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 рублей в месяц и применится автоматически после регистрации.
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