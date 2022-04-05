Предприниматели откроют кафе в парке Олимпийской деревни

В парке «Олимпийской деревни» на торги выставили нестационарный торговый объект площадью 102,8 квадратных метра под открытие кафе. Об этом рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, павильон находится у юго-западного входа в парк на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Начальная цена объекта на аукционе составляет 89 тысяч рублей в месяц. Принять участие в открытом аукционе смогут представители малого и среднего бизнеса. Договор с победителем будет заключен на пять лет.

«Москва предлагает предпринимателям различные варианты ведения бизнеса на таких территориях: открытие кафетериев, пунктов проката, передвижные тележки по продаже мороженого и так далее», – добавил Щербаков.

Отмечается, что павильон расположен на пересечении пешеходных и спортивных маршрутов недалеко от входа в парк, зон отдыха и остановок общественного транспорта. Победитель торгов сможет оформить его в фирменном стиле с нанесением изображений и надписей.

В здании теплые полы, установлены стеклопакеты и электрические радиаторы отопления. Для сохранения тепла в зимнее время у двух входов в павильон обустроены тамбуры с витражным остеклением.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 апреля. Торги будут проведены 27 апреля.

В Москве активно поддерживают предпринимателей, выставляя на торги нежилые помещения по льготной арендной ставке, предоставляя специальные программы кредитования, гранты и друге меры поддержки.

