Отмена подоходного налога и каникулы по кредитам. Экономист о поддержке россиян в кризис

Рубль рухнул по отношению к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть, в понедельник утром доходившего до 30%. Курс доллара подскочил с 67-68 рублей в конце прошлой недели до 74-75 рублей в понедельник на торгах в Лондоне, евро подорожал с 75-77 рублей до 85 рублей.

Однако оснований для паники нет, уверен экономист Никита Кричевский.

«Паника, которая царил вчера на рынках из-за обвал цен на нефть и рубля, стала затихать уже к концу вчерашнего дня. Бюджет страны может работать несколько лет даже при цене в 30 долларов за баррель, потому что у нас накоплено достаточное количество резервов. Но значительная часть средств Фонда национального благосостояния находится в малоликвидных и неликвидных активах, которые сложно реализовать быстро и тем самым поддержать бюджетную систему. И потом, если бюджетная система три-шесть лет сможет просуществовать за счет средств ФНБ, то это никак не поможет простым людям, доходы которых будут падать, а цены – расти», - сказал эксперт в эфире НСН.

Он считает, что в новых экономических условиях государство должно изменить фискальную политику в отношении граждан.

«Нужно вернуться к идее освободить наименее обеспеченных граждан от подоходного налога. В ближайшие дни нужно решить вопрос с рефинансированием ипотечных кредитов. Есть смысл также объявить налоговые и процентные каникулы по потребительским кредитам. Все эти меры поддержат потребительский спрос. Может, стоит также объявить налоговые каникулы, например на один год, для индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых, то есть тех, кто обеспечивает себя сам. Государство обязано поддержать таких людей», - подчеркнул Кричевский.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему отскока рубля не будет.

