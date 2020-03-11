«Пора вертеть лишнюю дырочку в ремне». Экс-министр экономики подтвердил приближение кризиса

Превышение порогового значения индекса не обязательно означает наступление финансового кризиса, сигнализируя лишь о повышенной вероятности такого сценария, говорят в АКРА. Эксперты считают его вполне реальным. В частности, об этом в эфире НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«Я уже давно писал, что жду в этом году, или может быть на рубеже следующего, рецессии мировой экономики в целом. Сейчас ситуация с коронавирусом и её экономические последствия, с моей точки зрения, могут подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике, и она начнётся раньше. Для России ситуация усугубляется драматическим падением цен на нефть после разрыва сделки с ОПЕК, что в её случае может ещё более приблизить кризис. Понятно, что если начнётся мировая рецессия, то Россия не будет исключением. По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках. Я думаю, действительно надо готовиться вертеть лишнюю дырочку в ремне», - отметил он.

По словам Нечаева, влияние кризиса на Россию будет определяться тем, насколько драматически упадут цены на нефть. Несмотря на заявления властей РФ о снижении зависимости от нефти, она всё ещё остаётся высокой – это две трети экспорта, объяснил он.

«Поэтому вопрос, оправдаются ли апокалиптические предсказания, что нефть упадёт до $20 за баррель, или она задержится где-то в районе $30-35 на достаточный период времени. Дальше вопрос, как долго эта мировая рецессия продлится.