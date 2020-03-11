«Пора вертеть лишнюю дырочку в ремне». Экс-министр экономики подтвердил приближение кризиса
Россиянам следует готовиться к наступлению нового кризиса и затягиванию поясов, заявил в эфире НСН экономист, первый министр экономики новой России Андрей Нечаев.
Индекс финансового стресса в России превысил пороговое значение в 2,5 пункта, знаменующее границу перехода системы в состояние кризиса. Об этом сообщили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). На ситуацию повлияло как распространение коронавируса, так и отказ России от сделки ОПЕК+ по заморозке нефтедобычи, после чего цены на нефть обвалились на 30%.
Превышение порогового значения индекса не обязательно означает наступление финансового кризиса, сигнализируя лишь о повышенной вероятности такого сценария, говорят в АКРА. Эксперты считают его вполне реальным. В частности, об этом в эфире НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
«Я уже давно писал, что жду в этом году, или может быть на рубеже следующего, рецессии мировой экономики в целом. Сейчас ситуация с коронавирусом и её экономические последствия, с моей точки зрения, могут подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике, и она начнётся раньше. Для России ситуация усугубляется драматическим падением цен на нефть после разрыва сделки с ОПЕК, что в её случае может ещё более приблизить кризис. Понятно, что если начнётся мировая рецессия, то Россия не будет исключением. По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках. Я думаю, действительно надо готовиться вертеть лишнюю дырочку в ремне», - отметил он.
По словам Нечаева, влияние кризиса на Россию будет определяться тем, насколько драматически упадут цены на нефть. Несмотря на заявления властей РФ о снижении зависимости от нефти, она всё ещё остаётся высокой – это две трети экспорта, объяснил он.
«Поэтому вопрос, оправдаются ли апокалиптические предсказания, что нефть упадёт до $20 за баррель, или она задержится где-то в районе $30-35 на достаточный период времени. Дальше вопрос, как долго эта мировая рецессия продлится.
В принципе, с учётом того, что там 10 триллионов в Фонде национального благосостояния, и до недавнего времени был профицитный бюджет, по моим оценкам, годовую рецессию мы переживём достаточно безболезненно.
На днях было заявление Минфина о том, что мы и 5-10 лет можем продержаться при цене $30 за баррель. Откуда такой оптимизм, я понять не могу – такой, видимо, чисто бухгалтерский, с учётом того, что падение цен на нефть вызывает девальвацию рубля, которое тому же бюджету надо рано или поздно компенсировать. Не считая того, что этот инфляционный шок, который она задаёт, бьёт по карману населения, и так шесть лет испытывавшее снижение и потом стагнацию реальных доходов», - высказался собеседник НСН.
По мнению экономиста Никиты Кричевского, средства ФНБ помогут существовать бюджетной системе, но никак не помогут простым людям, доходы которых будут падать.
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