Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»
Ситуация даже хуже, чем была 12 лет назад, считает Джесси Коломбо.
Американский аналитик Джесси Коломбо предупредил о приближении «экономической катастрофы», пишет The Independent. По его наблюдениям, на мировом рынке сформировалось несколько пузырей, которые в любой момент могут лопнуть. Коломбо уверен: восстановление экономики после кризиса 2008 года происходило именно благодаря этим пузырям, один из которых – в Китае, где было выдано много кредитов на расходы, связанные с инфраструктурой.
Коломбо – авторитетный в таких прогнозах экономист. Он известен тем, что распознал пузырь на рынке недвижимости в США, который привёл к финансовому, а затем и экономическому кризису 12 лет назад. Аналитик говорит, что сейчас ситуация ещё хуже: экономика и так скатывалась в рецессию, а теперь к ней добавился коронавирус.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов также отмечает, что мировая экономика двигалась к кризису и без коронавируса. Вирус фактически прикрыл трудности, которые Китай испытывал в реальном секторе экономики, говорил он.
«Никто не может признаться, что есть кризис. Говорят политкорректно: есть вирус. Этот вирус, который существует в информационных сводках, у нас надолго. Он нужен очень многим высокопоставленным людям. На рынок нефти сейчас может повлиять только кризис в Саудовской Аравии. Если будет что-то вроде очередного кризиса с Ираном. Я уверен, что таком случае эпидемия коронавируса резко пошла бы на спад. А для рынка нефти это был бы подарок», - сказал Колташов на пресс-конференции НСН.
Экономические последствия коронавируса могут подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике, причем для зависимой от сырья России ситуация усугубляется падением цен на нефть, говорил в беседе с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
«По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках. Я думаю, действительно надо готовиться вертеть лишнюю дырочку в ремне», - считает он.
Вместе с тем Нечаев полагает, что примерно год рецессии Россия с имеющимися у неё резервами могла бы пережить достаточно спокойно.
Накануне аналитики АКРА объявили, что индекс финансового стресса в России превысил пороговое значение в 2,5 пункта, знаменующее границу перехода системы в состояние кризиса.
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