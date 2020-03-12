Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новой «катастрофе»

Коломбо – авторитетный в таких прогнозах экономист. Он известен тем, что распознал пузырь на рынке недвижимости в США, который привёл к финансовому, а затем и экономическому кризису 12 лет назад. Аналитик говорит, что сейчас ситуация ещё хуже: экономика и так скатывалась в рецессию, а теперь к ней добавился коронавирус.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов также отмечает, что мировая экономика двигалась к кризису и без коронавируса. Вирус фактически прикрыл трудности, которые Китай испытывал в реальном секторе экономики, говорил он.

«Никто не может признаться, что есть кризис. Говорят политкорректно: есть вирус. Этот вирус, который существует в информационных сводках, у нас надолго. Он нужен очень многим высокопоставленным людям. На рынок нефти сейчас может повлиять только кризис в Саудовской Аравии. Если будет что-то вроде очередного кризиса с Ираном. Я уверен, что таком случае эпидемия коронавируса резко пошла бы на спад. А для рынка нефти это был бы подарок», - сказал Колташов на пресс-конференции НСН.

Экономические последствия коронавируса могут подхлестнуть наступление рецессии в мировой экономике, причем для зависимой от сырья России ситуация усугубляется падением цен на нефть, говорил в беседе с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках. Я думаю, действительно надо готовиться вертеть лишнюю дырочку в ремне», - считает он.

Вместе с тем Нечаев полагает, что примерно год рецессии Россия с имеющимися у неё резервами могла бы пережить достаточно спокойно.

Накануне аналитики АКРА объявили, что индекс финансового стресса в России превысил пороговое значение в 2,5 пункта, знаменующее границу перехода системы в состояние кризиса.

