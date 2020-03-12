Центробанк зафиксировал официально новый обвал рубля

Центральный банк обнародовал официальный курс доллара и евро на пятницу, 13 марта. За единицу американской валюты регулятор даёт 74 рубля, 3 копейки, что на 2 рубля и 56 копеек выше сегодняшнего показателя. Евро будет стоить 83 рубля, 66 копеек, что на 2 рубля 64 копейки выше курса 12 марта.

Как отмечает «Свободная пресса», утром при открытии торгов на Московской бирже доллар подскочил почти на 2 рубля относительно вчерашнего закрытия и торговался в районе 73,84 рубля. При этом дальше за доллар уже давали 74,56 рубля. Евро в течение дня также прибавлял до 83,99 рубля.

Накануне российская валюта обновила четырехлетний минимум после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19. На валютный рынок также серьезно повлиял обвал цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+. Как заявил РИА ФАН глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, напряжение на мировом рынке копилось довольно давно, поэтому кризис начался бы вне зависимости от чего-либо.

Однако масла в огонь серьёзно подлил коронавирус, ставший катализатором замедления мировой экономики, связанного с политическими и экономическими причинами. Он подтолкнул падение рынков. При этом, по оценке эксперта, российская экономика достаточно сильна, чтобы справится с кризисом.

Несмотря на запас прочности, рубль, по оценке Деева, продолжит снижение на фоне низких цен на нефть, вызванных ценовой войной и наращиванием добычи участниками рынка. Из-за дорогого доллара в ближайшее время могут подскочить в цене гаджеты, бытовая техника и автомобили.

