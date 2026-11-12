Рот 30-летнего россиянина стоит около 311 тысяч рублей, 40-летнего — 616 тысяч рублей, а 50-летнего — уже больше миллиона. К 60 годам сумма вырастает до 1,67 млн рублей, а к 70 годам превышает 2,3 млн рублей. Такие расчеты провели аналитики сети стоматологических клиник «ИНТАН», изучив данные 9379 пациентов за 2026 год. Результаты исследования есть у НСН. Под стоимостью подразумевается условная сумма расходов на стоматологическое лечение, накопленная человеком к определенному возрасту. Михеева рассказала, как правильно следить за зубами.

«Сохранить здоровье зубов и сократить расходы на стоматологическое лечение помогает прежде всего правильная домашняя гигиена. Чистить зубы необходимо минимум два раза в день, а по возможности после каждого приема пищи. Для полноценного ухода важно использовать зубную щетку, зубную пасту, зубную нить (флосс) и другие средства гигиены, рекомендованные стоматологом. Домашний уход необходимо дополнять профессиональной гигиеной полости рта и профилактическими осмотрами каждые шесть месяцев», — сказала собеседница НСН.