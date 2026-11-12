Цена улыбки: Сколько россияне тратят на стоматологию
Сохранить здоровье зубов и сократить расходы на стоматологическое лечение помогает прежде всего правильная домашняя гигиена, сказала НСН Оксана Михеева.
Одна из главных причин увеличения расходов на стоматологию с возрастом – недостаточное внимание к здоровью полости рта, сказала НСН врач-стоматолог, терапевт/хирург-пародонтолог сети стоматологических клиник «ИНТАН» Оксана Михеева.
Рот 30-летнего россиянина стоит около 311 тысяч рублей, 40-летнего — 616 тысяч рублей, а 50-летнего — уже больше миллиона. К 60 годам сумма вырастает до 1,67 млн рублей, а к 70 годам превышает 2,3 млн рублей. Такие расчеты провели аналитики сети стоматологических клиник «ИНТАН», изучив данные 9379 пациентов за 2026 год. Результаты исследования есть у НСН. Под стоимостью подразумевается условная сумма расходов на стоматологическое лечение, накопленная человеком к определенному возрасту. Михеева рассказала, как правильно следить за зубами.
«Сохранить здоровье зубов и сократить расходы на стоматологическое лечение помогает прежде всего правильная домашняя гигиена. Чистить зубы необходимо минимум два раза в день, а по возможности после каждого приема пищи. Для полноценного ухода важно использовать зубную щетку, зубную пасту, зубную нить (флосс) и другие средства гигиены, рекомендованные стоматологом. Домашний уход необходимо дополнять профессиональной гигиеной полости рта и профилактическими осмотрами каждые шесть месяцев», — сказала собеседница НСН.
Она призвала россиян не откладывать лечение даже небольшого кариеса.
«Одна из главных причин увеличения расходов на стоматологию с возрастом – недостаточное внимание к здоровью полости рта. Пациенты нередко перестают регулярно ухаживать за зубами и откладывают необходимое лечение. В результате заболевания могут прогрессировать, а их устранение требует более сложного вмешательства. Например, небольшой кариес при отсутствии своевременного лечения способен привести к серьезному разрушению зуба. В таком случае вместо относительно простого лечения может потребоваться более длительное и дорогостоящее восстановление», — добавила эксперт.
Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил «Радиоточке НСН», что переделка некачественной стоматологии, как правило, обходится пациенту в пять раз дороже.
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