Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе
Президент Владимир Путин поддержал предложение США рассматривать вопросы безопасности Москвы и Киева в рамках будущей системы европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Он уточнил, что американская сторона предложила увязать урегулирование вопросов безопасности двух стран с созданием новой архитектуры безопасности в Европе.
Путин поддержал такой подход, который предполагает обсуждение не только непосредственных условий завершения конфликта, но и более широких гарантий безопасности на континенте.
Помощник президента подчеркнул, что действующая система уже не работает. По его оценке, необходимость ее пересмотра очевидна, поэтому создание новой модели может стать одним из направлений дальнейшего диалога между Кремлем и Белым домом.
Недавно подробно рассказывали, как прошли переговоры Путина с посланниками Соединенных Штатов.
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