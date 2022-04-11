Песков заявил, что в России нет причин для дефолта
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет причин для дефолта, о котором говорят западные СМИ. Об этом он заявил журналистам на брифинге.
По словам пресс-секретаря, однозначных причин для дефолта у страны нет. При этом он отметил «неконструктивную позицию оппонентов» России и предположил, что это может в значительной степени «осложнить ситуацию».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия намерена обращаться в суды в том случае, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям.
Истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, таким процессом можно хоть как-то управлять, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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