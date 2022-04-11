Силуанов заявил о намерении судиться в случае объявления России дефолта

Россия намерена обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Известиям.

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«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — указал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, этот процесс будет непростым, и России придется активно доказывать свою правоту, несмотря на сложности.

По словам министра, нынешний кризис продемонстрировал разрушение основанных на демократии и неприкосновенности частной собственности устоев Запада. В связи с этим объективность судебной системы западных стран вызывает большие сомнения, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РоссияАнтон СилуановДефолтМинфин
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