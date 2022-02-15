Делягин поспорил с Тайсаевым по поводу отказа от 13-й зарплаты в пользу ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы 15 февраля большинством голосов утвердили проект обращения КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. В свою очередь депутат Казбек Тайсаев заявил, что российский народ поддерживает это решение и готов ради этого отказаться от многих благ.

«Я не очень понимаю, от каких благ готов отказаться господин Тайсаев, но здесь нет никаких негативных потенциальных последствий. И на самом деле, это обращение является сигналом для Украины о том, что у нее есть последний шанс начать исполнять Минские соглашения. На рубль это также никак не повлияет. После того, как это было принято, биржевой курс никак не изменился», - сказал Делягин.