Делягин поспорил с Тайсаевым по поводу отказа от 13-й зарплаты в пользу ДНР и ЛНР

При риске для экономики биржевой курс изменился бы сразу после утверждения обращения о признании республик, заявил НСН Михаил Делягин.



Признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не повлечет за собой никаких негативных последствий для экономики России, на рубль такое решение также не повлияет, заявил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Депутаты Госдумы 15 февраля большинством голосов утвердили проект обращения КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. В свою очередь депутат Казбек Тайсаев заявил, что российский народ поддерживает это решение и готов ради этого отказаться от многих благ.

«Я не очень понимаю, от каких благ готов отказаться господин Тайсаев, но здесь нет никаких негативных потенциальных последствий. И на самом деле, это обращение является сигналом для Украины о том, что у нее есть последний шанс начать исполнять Минские соглашения. На рубль это также никак не повлияет. После того, как это было принято, биржевой курс никак не изменился», - сказал Делягин.

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В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что при признании ЛНР и ДНР Россия должна будет приложить усилия для «инкорпорирования республик».

«Время и усилия надо будет потратить на инкорпорирование этих двух территорий в какое-то единое пространство. Если Россия признает, то признает и право Россиян вести какую-то деятельность. Нужно инкорпорировать в какое-то экономическое пространство. В 2014 году Крым присоединился к Российской Федерации, был проведен референдум. Была фактически новая территория со своими экономическими проблемами. Нужно было туда дорогу пробивать, проблемы с водой решать. Это вызвало приличное санкционное давление, рубль упал как раз в результате этого», - сказал Холод.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН отмечал, что решение о признании или непризнании Россией Донецкой и Луганской народных республик зависит именно от воли президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
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