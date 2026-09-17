«Лемана ПРО» запросила разъяснения из-за указа Путина о смене управления
Российский ритейлер «Лемана ПРО» запросил у государственных органов официальные разъяснения после публикации указа о передаче бизнеса под внешнее управление. Об этом РБК сообщили представители компании.
В организации подчеркнули, что на данный момент не располагают никакой дополнительной информацией от властей в связи с подписанным документом. До получения детальных комментариев сеть продолжает функционировать в штатном режиме, а все объекты работают без каких-либо изменений.
Напомним, что 17 сентября президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов сразу трех крупных корпораций.
Под контроль новой структуры перешли стопроцентные доли ритейлеров Ашан и «Лемана ПРО», а также российские активы продовольственного гиганта Нестле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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