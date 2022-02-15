В НАТО назвали возможное признание Москвой ДНР и ЛНР нарушением международного права
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потенциальное признание Россией самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик будет противоречить минским соглашениям, сообщает ТАСС.
На пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе он отметил, что подобный шаг Москвы «станет ещё одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».
«Такое признание также станет нарушением международных норм... нарушением Минских соглашений», - заключил Столтенберг.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия, в случае признания независимости ДНР и ЛНР фактически выйдет из Минских соглашений, сообщает «Свободная пресса».
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