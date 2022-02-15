Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса

Отвечая на замечание представителя партии «Новые люди» Антона Ткачёва, усомнившегося в готовности россиян «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради признания Донбасса, коммунист отметил, что ради этого граждане РФ готовы отказаться не только от 13-й зарплаты.

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление... Речь идёт о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами РФ. Мы обязаны по конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей», - подчеркнул Тайсаев.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР.

