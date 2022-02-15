Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что граждане России готовы к ухудшению уровня жизни из-за санкций, которые могут последовать после признания самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Трансляцию пленарного заседания на YouTube ведёт канал «Дума ТВ».

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Отвечая на замечание представителя партии «Новые люди» Антона Ткачёва, усомнившегося в готовности россиян «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради признания Донбасса, коммунист отметил, что ради этого граждане РФ готовы отказаться не только от 13-й зарплаты.

«Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление... Речь идёт о том, что более 600 тысяч человек на Донбассе уже являются гражданами РФ. Мы обязаны по конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей», - подчеркнул Тайсаев.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
ТЕГИ:ЗарплатаЛНРДНРРоссиянеКПРФ
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