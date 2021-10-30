Без политики? Молдавия и «Газпром» договорились о цене на газ

«Что касается долга, образовавшегося в Молдова-Газе, то мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, после чего будут новые переговоры по определению календаря выплат», — цитируют вице-премьера «Известия».

Спыну также подчеркнул отсутствие в контракте с «Газпромом» каких-либо политических условий, отмечает РИА Новости.

«Во избежание спекуляций — подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион», — написал Спыну.

Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал долг со стороны Приднестровья не критическим.

«Если речь идёт об историческом долге, то, по разным оценкам, сумма измеряется в три-три с половиной миллиарда долларов, в зависимости от пени. Некоторые считают, что она даже больше. Но при этом, у Приднестровья есть своя система координат. Во-первых, на нашей территории находится большая газокомпрессорная станция. Во-вторых, через территорию Приднестровья также проходит труба, и расчёты за транзит имеют взаимовыгодный характер. В-третьих, на территории Приднестровья есть площади земли, которые выделены под размещение российского контингента, в том числе, и оперативной группировки российских войск. И речь идёт о платежах за пользование, арендных платежах и так далее. Поэтому этот вопрос сложный, и у каждой стороны есть своя система аргументов, если речь идёт об исторических долгах. Но, насколько я понимаю, вот эти либо 400, либо 700 миллионов долларов – это текущая задолженность. Если текущая задолженность у Приднестровья и присутствует, то, насколько я понимаю, она может быть погашена. Соответствующее заявление у властей Приднестровья имелось. Мы, как сторона переговорного процесса, на этом раунде не присутствовали. Поэтому сложно говорить, как компания "Газпром" относится и взаимодействует с той частью, которая принадлежит Приднестровью, но в целом могу сказать, что в данном случае, если "Газпром" займёт более жесткую позицию, то, безусловно, пострадают жители и правого, и левого берега»,— отметил собеседник «Радиоточки НСН».