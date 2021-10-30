Без политики? Молдавия и «Газпром» договорились о цене на газ
Политики и эксперты рынка оценили условия нового контракта на газ между Молдавией и «Газпромом».
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна приобретет газ у российской компании «Газпром» по $450 за тысячу кубометров.
«В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — отметил политик в Facebook.
Спыну заявил, что в следующем году пройдет независимый аудит газовой задолженности Молдавии перед Россией за последние несколько лет.
«Что касается долга, образовавшегося в Молдова-Газе, то мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, после чего будут новые переговоры по определению календаря выплат», — цитируют вице-премьера «Известия».
Спыну также подчеркнул отсутствие в контракте с «Газпромом» каких-либо политических условий, отмечает РИА Новости.
«Во избежание спекуляций — подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион», — написал Спыну.
Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал долг со стороны Приднестровья не критическим.
«Если речь идёт об историческом долге, то, по разным оценкам, сумма измеряется в три-три с половиной миллиарда долларов, в зависимости от пени. Некоторые считают, что она даже больше. Но при этом, у Приднестровья есть своя система координат. Во-первых, на нашей территории находится большая газокомпрессорная станция. Во-вторых, через территорию Приднестровья также проходит труба, и расчёты за транзит имеют взаимовыгодный характер. В-третьих, на территории Приднестровья есть площади земли, которые выделены под размещение российского контингента, в том числе, и оперативной группировки российских войск. И речь идёт о платежах за пользование, арендных платежах и так далее. Поэтому этот вопрос сложный, и у каждой стороны есть своя система аргументов, если речь идёт об исторических долгах. Но, насколько я понимаю, вот эти либо 400, либо 700 миллионов долларов – это текущая задолженность. Если текущая задолженность у Приднестровья и присутствует, то, насколько я понимаю, она может быть погашена. Соответствующее заявление у властей Приднестровья имелось. Мы, как сторона переговорного процесса, на этом раунде не присутствовали. Поэтому сложно говорить, как компания "Газпром" относится и взаимодействует с той частью, которая принадлежит Приднестровью, но в целом могу сказать, что в данном случае, если "Газпром" займёт более жесткую позицию, то, безусловно, пострадают жители и правого, и левого берега»,— отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Новая цена на российский газ для Молдавии установлена по итогам переговоров, которые прошли в Санкт-Петербурге. По словам Спыну, она может снижаться в будущем в зависимости от ситуации на биржах.
Ранее источник ТАСС, близкий к переговорам, прогнозировал рост цен для молдавской стороны по новому контракту с «Газпромом» до $500-600 за 1 тысячу кубометров.
«С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», — пояснил источник.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыл формулу расчета цены на газ, предложенную «Газпромом» Молдавии, и выразил уверенность, что они договорятся.
«"Газпром" предлагает им в долгосрочной перспективе взять примерно такую формулу ценообразования: спотовая цена минус 25%. Сейчас она может показаться высокой, но это же формула – снизятся цены на спотовых рынках, и понизится цена для Молдавии. Им и так выгодные условия предлагают, причем они накопили за предыдущие поставки $700 млн долга. В таких условиях любая другая компания заявила бы, что пока вы нам долги не вернете, мы вам ничего поставлять не будем, а «Газпром» предлагает на три года растянуть выплату этого долга», - недоумевает эксперт.
«Газпром» будет поставлять российский газ в Молдавию следующие пять лет. Об этом говорится в сообщении российского газовой компании в телеграмм-канале. Отмечается, что соглашение подписано с 1 ноября текущего года, с этой даты начнутся поставки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 251 / сут.
Умерли
237 тыс.+1 160 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+28 909 / сут.
- Путин: Бюджет России будет профицитным в текущем году
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Кириллова
- Дина Аверина стала первой четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
- Без политики? Молдавия и «Газпром» договорились о цене на газ
- В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях
- Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
- Диктор Шатилова: Кириллов умер от COVID
- Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году
- Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась
- В России новый антирекорд по заражению COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru