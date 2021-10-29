Ещё далеко: Аналитик назвал «оптимальную» цену на российский газ
Цены на газ в Европе в большей степени зависят от азиатского рынка, заявил Александр Фролов.
Для России как поставщика топлива достаточной была бы цена на газ около $300 за тысячу куб.м. газа, рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее СМИ сообщили о том, что цены на газ в Европе опустились ниже $800 впервые с 17 сентября.
«С точки зрения Российской Федерации полторы тысячи [за куб. м.] – это очень справедливая цена! Прям очень хорошая, замечательная. А вот европейцы разведут руками, скажут: "Как, полторы!" Давайте все-таки скажем не о ценах, а о фьючерсных контрактах, которые являются высокоспекулятивным инструментом в данный момент времени, и подвержены вниманию информационной повестки. Поведение людей, продающих фьючерсы, зависит от того, какая информация попадает в СМИ, и как эта информация интерпретируется. Соответственно, пока рано говорить о новом тренде. Возможно, мы наблюдаем коррекцию. Кроме того, надо понимать, что европейский рынок – не главный игрок в текущем энергетическом кризисе. Центр событий – это Азия, в первую очередь, Китай и Индия. Без снижения цен на спотовых площадках в Азии ожидать снижения спотовых котировок в Европе практически не приходится. Потому что именно спотовые котировки влияют на ценообразование в долгосрочных контрактах. Фьючерсные котировки такого влияния не оказывают. От того, сможет ли Азия стабилизировать ситуацию, справиться с балансом спроса и предложения, и зависит, как быстро текущий кризис закончится», - отметил Фролов.
По словам эксперта, при формировании цены важно соблюдать баланс между интересами инвесторов и покупателей.
«Если говорить о том, какая цена была бы сейчас оптимальной – это порядка $300. Она была бы достаточно высокой для поддержания инвестиционной активности в газовой сфере, и в то же время она была бы посильной для потребителей. Если бы европейские потребители сохранили бы нефтяную привязку, а не меняли бы ее на привязку спотовую под влиянием Брюсселя, то цена для них сейчас была бы ниже. Для российской газовой отрасли достаточно комфортной была бы цена и около $200. Но я говорю не только о России, а о большинстве поставщиков газа, которым еще необходимо возвращать долги банкам за ранее взятые кредиты, на которые были построены заводы по сжижению газа, вкладывать деньги в развитие газотранспортной инфраструктуры, в новое бурение, и так далее. Для этого $300 было бы вполне достаточно», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».
Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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