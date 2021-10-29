«Газпром» и Молдавия продлили контракт на пять лет
«Газпром» будет поставлять российский газ в Молдову следующие пять лет. Об этом говорится в сообщении российского газовой компании в телеграмм-канале.
Отмечается, что соглашение подписано с 1 ноября текущего года, с этой даты начнутся поставки. В сообщении указывается, что соглашение заключено на взаимовыгодных условиях.
Сейчас у Молдавии существует растущая задолженность. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «Газпром» открыт для продолжения контакта и поиска вариантов по поставам газа в Молдавию. В то же время Песков подчеркнул: «Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания».
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