«Не можем прощать долги»: Песков о переговорах с Молдавией по поставкам газа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока договориться по поставкам газа с Молдавией не удалось, поэтому вопрос о новом контракте остаётся открытым. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас у Молдавии существует растущая задолженность. Спикер Кремля отметил, что «Газпром» открыт для продолжения контакта и поиска вариантов по поставам газа в Молдавию. В то же время Песков подчеркнул: «Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания».
Молдавия просит снизить цену на поставки газа на 50%. Москва настаивает на скидке в 25%, при условии выплаты долга $700 млн в течение трёх лет.
28 октября Молдавия подписала контракт с польской государственной нефтегазовой компанией Польши (PGNiG) на фоне разногласий с «Газпромом» по новому газовому контракту.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Молдавия пытается показать России, что «нам ваш газ вообще не нужен, мы сейчас у других купим», но получается абсурд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru