«Не можем прощать долги»: Песков о переговорах с Молдавией по поставкам газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока договориться по поставкам газа с Молдавией не удалось, поэтому вопрос о новом контракте остаётся открытым. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас у Молдавии существует растущая задолженность. Спикер Кремля отметил, что «Газпром» открыт для продолжения контакта и поиска вариантов по поставам газа в Молдавию. В то же время Песков подчеркнул: «Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания».

Молдавия просит снизить цену на поставки газа на 50%. Москва настаивает на скидке в 25%, при условии выплаты долга $700 млн в течение трёх лет.