По его словам, напряженная ситуация с поставками газа в Молдавию возникла по вине властей республики - долг за российский газ составляет 709 млн. рублей. При этом в Молавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, пишет RT

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», - сказал он.

Ранее эксперты оценили действия Кишинева на переговорах с Москвой по цене на российский газ.

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

