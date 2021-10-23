«Газпром»: Поставки газа в Кишинев превратятся, если Молдавия не ликвидирует долг

В «Газпроме» заявили, что прекратят поставки российского газа в Кишинев, если Молдавия не оплатит имеющийся долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

«Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», - сказал представитель «Газпрома» Сергея Куприянова.

Политика подвела. Энергокризис в Молдавии углубится

По его словам, напряженная ситуация с поставками газа в Молдавию возникла по вине властей республики - долг за российский газ составляет 709 млн. рублей. При этом в Молавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, пишет RT

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», - сказал он.

Ранее эксперты оценили действия Кишинева на переговорах с Москвой по цене на российский газ.

Газовый кризис в Молдавии лежит полностью на совести Еврокомиссии, которая постановила определять цену на голубое топливо на бирже. Так в комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил ситуацию заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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