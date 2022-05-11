Самовывоз дешевле? Болгария ищет выгоду в покупке газа у США
Стоимость газа будет дешевле без доставки, но продаваться он все равно будет с учетом цены на бирже, заявил в эфире НСН аналитик Александр Фролов.
Болгария может покупать газ у США дешевле, чем у «Газпрома» с помощью контрактов по формуле FOB, которые предполагают более низкие цены, так как в них не предусмотрена доставка газа, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Болгария будет покупать у США сжиженный природный газ (СПГ) по ценам ниже, чем у «Газпрома» уже в июне.
«Могу предположить, что какая-нибудь болгарская компания, например, «Булгаргаз», могла заключить контракт с американской компанией, производящей СПГ. Контракт этот должен быть заключен по формуле FOB. Она предусматривает, что покупатель становится собственником газа в момент, когда этот газ загружен из завода на танкер, который этот газ и будет перевозить. Подобного рода контракты предполагают более низкие цены, чем контракты с доставкой, потому что они предполагают траты на перевозку, регазификацию, уплату налогов и прочее», - сказал Фролов.
При этом он отметил, что прямой взаимосвязи между формулой, по которой заключен контракт и ценой, по которой этот газ будет продаваться потребителям, нет.
«Взаимосвязи между формулой и ценой нет как с точки зрения покупки, так и с точки зрения продажи конечному потребителю. Ценообразование на весь газ в Европе осуществляется с биржевой привязкой. То есть, под давлением ЕС «Газпром» отказался от нефтяной привязки в своих контрактах в пользу биржевой привязки, что делает его газ равным по цене с газом других поставщиков, у которых точно так же ценообразование завязано на европейские биржевые площадки. Если Болгария и будет закупать этот газ, то продавать конечному пользователю она его все ровно будет с учетом той цены, которая будет на бирже», - резюмировал Фролов.
В конце апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа «Булгаргазу» и польской PGNiG. Компания пояснила, что это произошло, так как 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле в рублях.
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