Самовывоз дешевле? Болгария ищет выгоду в покупке газа у США

Накануне сообщалось, что Болгария будет покупать у США сжиженный природный газ (СПГ) по ценам ниже, чем у «Газпрома» уже в июне.

«Могу предположить, что какая-нибудь болгарская компания, например, «Булгаргаз», могла заключить контракт с американской компанией, производящей СПГ. Контракт этот должен быть заключен по формуле FOB. Она предусматривает, что покупатель становится собственником газа в момент, когда этот газ загружен из завода на танкер, который этот газ и будет перевозить. Подобного рода контракты предполагают более низкие цены, чем контракты с доставкой, потому что они предполагают траты на перевозку, регазификацию, уплату налогов и прочее», - сказал Фролов.

При этом он отметил, что прямой взаимосвязи между формулой, по которой заключен контракт и ценой, по которой этот газ будет продаваться потребителям, нет.