Болгария отказалась платить за российский газ в рублях
Болгария не намерена платить за российский газ рублями. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.
«Мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа», - приводит РИА Новости слова Бориславовой.
Она отметила, что в контракте четко говорится о том, что оплата за газ производится в долларах или евро.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.
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