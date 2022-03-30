Болгария отказалась платить за российский газ в рублях

«Мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа», - приводит РИА Новости слова Бориславовой.

Она отметила, что в контракте четко говорится о том, что оплата за газ производится в долларах или евро.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству.

