«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
Компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — подчеркнули в компании.
«Газпром» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок топлива с 27 апреля до тех пор, пока оплата не будет произведена в российской валюте, пишет Ura.ru.
Ранее в Минэнерго Болгарии рассказали о получении уведомления о приостановке поставок российского газа. При этом в ведомстве отметили, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела платежи, пишет RT.
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