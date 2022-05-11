Болгария и США договорилась о поставках газа по ценам ниже, чем у «Газпрома»

В сообщении говориться, что соглашение было достигнуто на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис, которая прошла в Вашингтоне.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у «Газпрома», - подчеркнули в болгарском кабмине.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию из-за республики платить за него в рублях.

