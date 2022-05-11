«Действительно мертв?» В Германии похоронили «Северный поток-2», а Болгария договорилась с США
В Берлине бодро заявляют о заполнении хранилищ, несмотря на сокращение на треть украинского транзита, а в Софии хвастаются договоренностями в Белом доме.
В Европе все смелее заявляют о способности прожить без российского газа.
На фоне сокращения на треть транзита газа через Украину, в Германии заявили о «смерти» «Северного потока-2», а Болгария договорилась о «дешевом» сжиженном природном газе с США.
ПОХОРОНКА ОТ АННИКЕ
Как ни странно, заявления с немецкой стороны прозвучали на этот раз не из уст ярой противницы России, главы МИД Германии Анналены Бербок. «Похоронить» «Северный поток-2» решила представитель министерства экономики Аннике Айхорн.
«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», - сказал чиновница в среду, отвечая на вопрос, чем заменить снижение поставок газа через территорию Украины.
По ее утверждению, немецкие газохранилища «непрерывно заполняются» и на данный момент полны на 38,6%.
Накануне «Газпром» сообщил о снижении поставок газа в Европу через Украину на 34%.
Как пояснил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, это связано с тем, что Украина остановила прокачку газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области.
Оператор ГТС Украины сообщил во вторник, что «Сохрановка» перешла под контроль российских военных, назвав это «наступлением форс-мажорных обстоятельств», напоминает «Коммерсантъ».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 11 мая, что Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом.
При этом он пообещал, что Россия и дальше будет исполнять обязательства по контрактам.
Кроме того, в среду стало известно, что суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG на четыре месяца - до 10 сентября 2022 года.
РАДОСТЬ КИРИЛЛА
Между тем, в Софии заявили, что нашли в США газ дешевле, чем у «Газпрома».
«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у "Газпрома"», — говорится в сообщении, появившемся сегодня на сайте правительства Болгарии.
Речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ), о которых договорились в Белом доме премьер Болгарии Кирилл Петков и вице-президент США Камала Харрис. При этом цена американского газа не уточняется.
Ранее сообщалось, что Варшава и София отказались платить за российский газ в рублях. «Газпром» уведомил после этого болгарский Bulgargaz и польскую PGNiG о прекращении поставок газа с 27 апреля, если он не будет оплачен рублями.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, Польшу будет ждать «очень тяжелая» зима на фоне отказа от российского газа.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил НСН, что Киеву не выгодно перекрывать транзит российского газа, но допустил такую возможность.
При этом Пикин усомнился, что ограничение транзита через Украину заставит Европу включить «Северный поток-2».
«Абсолютно было бы нелогично (включать "Северный поток-2" - прим. НСН), потому что Европейский союз, и, может, даже Германия, не настроены на то, чтобы продолжать развивать данный проект. Это уже вопрос политической целесообразности», - пояснил Пикин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры
- В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
- Михаил Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина
- МИД РФ потребовал от польских властей извинений за нападение на посла
- В Минэкономики Германии заявили, что спецоперация убила «Северный поток - 2»
- Прокуратура и ФСИН не обжаловали досрочное освобождение Улюкаева
- В Нижегородской области девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей
- Кравцов: Историческое просвещение в начальных классах начнётся с 1 сентября
- Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР
- Чешским гражданам разрешили вступить в украинскую армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru