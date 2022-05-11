«Действительно мертв?» В Германии похоронили «Северный поток-2», а Болгария договорилась с США

ПОХОРОНКА ОТ АННИКЕ

Как ни странно, заявления с немецкой стороны прозвучали на этот раз не из уст ярой противницы России, главы МИД Германии Анналены Бербок. «Похоронить» «Северный поток-2» решила представитель министерства экономики Аннике Айхорн.

«Поставки из Норвегии и Нидерландов мы еще скорректировали на прошлой неделе. Мы в согласовании с этими партнерами можем их повысить. Северный поток... действительно мертв», - сказал чиновница в среду, отвечая на вопрос, чем заменить снижение поставок газа через территорию Украины.

По ее утверждению, немецкие газохранилища «непрерывно заполняются» и на данный момент полны на 38,6%.

Накануне «Газпром» сообщил о снижении поставок газа в Европу через Украину на 34%.

Как пояснил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, это связано с тем, что Украина остановила прокачку газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области.

Оператор ГТС Украины сообщил во вторник, что «Сохрановка» перешла под контроль российских военных, назвав это «наступлением форс-мажорных обстоятельств», напоминает «Коммерсантъ».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал 11 мая, что Россия до сих пор не получила от Украины объяснений по поводу форс-мажора с транзитом.

При этом он пообещал, что Россия и дальше будет исполнять обязательства по контрактам.

Кроме того, в среду стало известно, что суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG на четыре месяца - до 10 сентября 2022 года.