Без денег и будущего? Россиян призвали готовиться к падению доходов

При этом Греф предложил способы, которые помогут избежать таких серьезных последствий.

«Если мы сумеем сделать два маневра, а мы должны это сделать: в первую очередь, развить иные способы переработки - это газохимия и нефтехимия, и превратить эти технологии в более экологичные, тогда мы сможем увидеть другие цифры», - отметил Греф.

Новая технологическая революция, или глобальный энергопереход уже ощущается в полной мере, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, необходимо готовиться к глобальным изменениям в мировой экономике. В противном случае под угрозой оказывается национальная безопасность России.

«Ряд энергетических компаний, групп, нефтегазовых холдингов готовят программы устойчивого развития. Все понимают, что надо как-то диверсифицировать углеводородную корзину и в стратегическом смысле надо смотреть на возобновляемые источники, накопители энергии. Надо четко понимать, что это вызов нашей национальной доктрине, доктрине национальной безопасности. В первую очередь нам надо стремиться извлечь из углеводородного потенциала, которым мы обладаем, максимум маржи», - отметил он.

При этом Пасечник отметил, что энергопереход не столь стремителен, как полагают многие, а революции стоит ждать не от возобновляемых источников энергии, а от атомной энергетики.

«Нефть и газ, уголь все-таки остаются базовыми энергоресурсами. Все это пока никуда не делось. Если уж брать какие-то авангардные отрасли, которые могут показать прорыв, это атомная энергетика», - резюмировал эксперт.

В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России пора перестать сидеть «на двух трубах».

«Нельзя сидеть только на двух трубах, тем более такой огромной стране – это бесспорный факт, но конкретных действий не следует. Например, для развития инноваций нужна конкурентная среда, а мы двигаемся в обратном направлении в сторону все большего огосударствления экономики, подавления конкуренции, возникновения локальных монополий. У России достаточно времени, чтобы начать развивать альтернативную энергетику. Сейчас гигантские успехи в альтернативной энергетике – поле для писателя-фантаста. Например, Европа сделала гигантский скачок за последние 20 лет», - заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что сейчас в России не экономика спроса и не экономика инвестиций, а экономика экспорта сырья. Нечаев считает, что добиться технологического обновления экономики можно было бы с помощью инвестиций, но для этого в нынешней ситуации нет предпосылок.