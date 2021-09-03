Без денег и будущего? Россиян призвали готовиться к падению доходов
Эксперты НСН назвали неизбежным энергопереход, предсказанный Грефом, из-за которого доходы россиян к 2035 году упадут на 14%.
Россиянам предсказали падение доходов на 14 % к 2035 году. Это произойдет из-за так называемого энергоперехода, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, более экологически чистые источники сырья будут вытеснять традиционные виды топлива, из-за чего энергетический экспорт России к 2035 году может сократиться на 179 миллиардов долларов США, что и приведет к падению доходов россиян на 14%, а также потере 5 триллионов рублей для бюджета.
Греф заявил, что Россия может потенциально потерять лидерство в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие. По его словам, энергопереход может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%.
При этом Греф предложил способы, которые помогут избежать таких серьезных последствий.
«Если мы сумеем сделать два маневра, а мы должны это сделать: в первую очередь, развить иные способы переработки - это газохимия и нефтехимия, и превратить эти технологии в более экологичные, тогда мы сможем увидеть другие цифры», - отметил Греф.
Новая технологическая революция, или глобальный энергопереход уже ощущается в полной мере, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, необходимо готовиться к глобальным изменениям в мировой экономике. В противном случае под угрозой оказывается национальная безопасность России.
«Ряд энергетических компаний, групп, нефтегазовых холдингов готовят программы устойчивого развития. Все понимают, что надо как-то диверсифицировать углеводородную корзину и в стратегическом смысле надо смотреть на возобновляемые источники, накопители энергии. Надо четко понимать, что это вызов нашей национальной доктрине, доктрине национальной безопасности. В первую очередь нам надо стремиться извлечь из углеводородного потенциала, которым мы обладаем, максимум маржи», - отметил он.
При этом Пасечник отметил, что энергопереход не столь стремителен, как полагают многие, а революции стоит ждать не от возобновляемых источников энергии, а от атомной энергетики.
«Нефть и газ, уголь все-таки остаются базовыми энергоресурсами. Все это пока никуда не делось. Если уж брать какие-то авангардные отрасли, которые могут показать прорыв, это атомная энергетика», - резюмировал эксперт.
В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России пора перестать сидеть «на двух трубах».
«Нельзя сидеть только на двух трубах, тем более такой огромной стране – это бесспорный факт, но конкретных действий не следует. Например, для развития инноваций нужна конкурентная среда, а мы двигаемся в обратном направлении в сторону все большего огосударствления экономики, подавления конкуренции, возникновения локальных монополий. У России достаточно времени, чтобы начать развивать альтернативную энергетику. Сейчас гигантские успехи в альтернативной энергетике – поле для писателя-фантаста. Например, Европа сделала гигантский скачок за последние 20 лет», - заявил Нечаев.
Он подчеркнул, что сейчас в России не экономика спроса и не экономика инвестиций, а экономика экспорта сырья. Нечаев считает, что добиться технологического обновления экономики можно было бы с помощью инвестиций, но для этого в нынешней ситуации нет предпосылок.
«Про инвестиции уже не раз говорилось: высокий коррупционный «налог», который иногда превышает традиционное налогообложение, низкая защищенность собственности, отсутствие независимой судебной системы, жесткое налоговое администрирование – вот весь комплекс факторов, который обычно характеризуют как «благоприятный инвестиционный климат». У нас есть какие-то заделы в области оборонной техники, атомной энергетики, неплохие прорывные IT-технологии. Но это вопрос создания конкурентной среды, без которой невозможны инновации и технологическое обновление экономики вообще и экспорта, в частности. Если эта конкурентная среда будет создана, то, уверяю вас, то они как грибы после дождя начнут расти», - образно выразился экс-министр.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс перечислил отрасли будущего для России.
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